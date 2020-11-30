新冠肺炎：台周二加強防疫措施　北投溫泉泡腳池暫停開放

台灣嚴防冬季疫情再起，周二（12月1日）正式實行秋冬防疫專案，在邊境、社區和醫院等加強防疫措施。台北市產發局周一（11月30日）表示，為避免群聚感染，北投區泉源公園溫泉浸腳池即日暫停開放，另復興公園浸腳池及硫磺谷浸腳池將採取管制措施，限制進入人數和體驗時間。

秋冬防疫專案在邊境方面，所有入境台灣或轉機的旅客在上機前均需出示3日內的核酸檢測無感染報告。社區方面，民眾出入醫療護養院、交通工具、生活消費、教育學習、觀展觀賽、休閒娛樂、宗教祭祀和洽談商務等8大類場所須戴口罩，違者將被罰3,000元至1.5萬元新台幣（約828至4,140港元）。

台北市產發局對浸腳池的管控措施包括，民眾分批每小時可進入一次，每次40分鐘，園區內須全程佩戴口罩。場內需進行人流管制，復興公園浸腳池每場次最多51人，硫磺谷浸腳池每場次最多31人，由管理人員引導並確認座位位置。

台灣駐美代表處周一表示，上周三（25日）快速檢測確診染疫的9名職員，2次核酸檢測結果周一出爐，其中8人無感染，1人尚在等候結果。目前，駐美代表處有23人需家居隔離觀察14天，包括駐美代表蕭美琴，代表處預計周一完成全員採檢，軍事代表團也將安排檢測，至今沒有新增確診個案，累計確診人數維持12宗。