中國公民在加納遇入屋搶劫　2人中槍身亡1傷

中國駐加納大使館周日（29日）通報稱，加納阿散蒂省（Ashanti Region）上周六（28日）晚發生入屋搶劫殺人案，導致2名中國公民中槍身亡，1人受輕傷。當地警方目前未拘捕任何人。使館表示，將繼續密切跟進案件，要求加納警方盡快破案，對受害人善後事宜提供領事協助。

加納媒體報道稱，負責案件的警方指揮官表示，3名中國人為當地金礦的交易商，年齡分別為43歲、45歲和48歲，當晚在屋內遭多名匪徒入屋槍擊，2人中槍身亡，1人受傷送院治理。附近鄰居表示，該區的匪徒入屋打劫十分普遍，相信目標是中國人，因為他們大多涉及金礦活動。

通報顯示，中國駐加納使館已向當地警方提出緊急交涉，強調此案性質非常惡劣，希望警方高度重視，早日完成調查，切實保護在加納中國公民生命和財產安全。當地警方對中國公民不幸遇害表示哀悼，將加快案件調查，早日將兇手繩之以法，有關案件調查進展將及時反饋中方。使館隨後派員安撫和慰問受傷人員。

使館另提醒身處當地的中國公民，需關注當地治安形勢，提高安全意識，加強應急準備和安全防範措施，避免前往偏遠區域或治安風險高的區域，確保人身和財產安全。如遇盜搶等緊急情況，民眾可報警和聯繫駐加納使館求助。