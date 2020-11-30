地鐵明起禁手機外放聲音　無罰則惹爭議

上海地鐵將在周二（12月1日）起，正式實施新修訂《上海市軌道交通乘客守則》，其中明確規定乘客「使用電子設備時禁止外放聲音」。惟《守則》沒有對違法行為作出處罰規定，外界擔憂無效果。官方周一（11月30日）回應，工作人員和執法隊看到有關違規行為，會上前勸阻。

上海地鐵有關負責人周一向內媒記者表示，對於使用電子設備時外放聲音，以及在地鐵車廂內飲食等行為，工作人員和執法隊會進行勸阻。另會逐步在列車車廂內張貼標識，以提醒乘客使用電子設備時禁止外放聲音。

對此，不少市民對新例都表示贊同，有人認為電子設備，如手機的聲音外放，會對其他乘客造成影響，應尊重他人、保持安靜。但有市民坦言，地鐵靜音車廂能否實行，歸根究柢要看乘客的素質和意識。

新《守則》將乘客禁止行為，由14條增加至17條。除了禁止手機聲音外放，還將乘客關注的「攜帶單車（含摺疊式單車），使用平衡車、滑板、踏板車等代步工具（殘疾人士輪椅、嬰童車除外）」；「攜帶有嚴重異味、刺激性氣味的物品，以及未經安全包裝的易碎、尖銳物品，攜帶充氣氣球」亦納入條例當中。另根據近年人口政策調整，條例將「乘客可以免費帶領一名身高1.3米（含1.3米）以下的兒童乘車」，修改為兩名。