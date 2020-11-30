新任發言人李蓓亮相　公安部推新規禁侮辱警旗

公安部周一（30日）舉行新聞發布會，會上新任新聞發言人李蓓首次亮相，並主持發布會。目前該部門已增至4名發言人，包括李蓓、郭強、張明、李國忠。李蓓表示，對非法製造、買賣、持有、使用警旗者，或在公共場合故意以損壞、塗劃、踐踏、焚燒等方式侮辱警旗者，將依法予以處罰。

李蓓表示，公安部與國家安全部等部門聯合印發《人民警察警旗管理規定(試行)》，規範和加強警旗管理，維護警旗尊嚴。新規定強調違反上述規定的個人，構成犯罪者，將被追究刑事責任；而相關單位將被責令限期改正、通報批評，和追究相關人員責任。

內媒報道指，李蓓上周二（24日）曾以公安部新聞宣傳局典型宣傳處處長身份出席活動，在公安大學木樨地校區舉行全國公安新媒體培訓班開班儀式。資料顯示，李蓓為現任公安部新聞宣傳局典型宣傳處處長和公安部新聞發言人，曾擔任公安部新聞宣傳局警民關係建設指導處處長等職位。

今年8月26日，經中共中央批准，中國人民警察警旗確定式樣後授旗。據官方介紹，警旗旗面由紅藍兩色組成，是人民警察隊伍的重要標誌，包括榮譽、責任和使命的象徵。警旗以紅色為主色調，長方形，警徽居旗幟左上角。