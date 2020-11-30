武漢市人大常委會前副主任　涉嫌受賄被開除黨籍

湖北省紀委監委公布，武漢市人大常委會前副主任孫應徵，繼今年6月因涉嫌嚴重違紀和職務違法受查；經省紀委監委紀律審查和監察調查，孫涉嫌受賄及巨額財產來源不明罪，周一（30日）被開除黨籍並移送法辦。

通報指，孫應徵違反政治紀律，與他人串供轉移證據，對抗組織審查；違反廉潔紀律，接受可能影響公正執行公務的旅遊安排，利用職務便利為其親友的經營活動牟取利益；另違反國家法律法規，利用職務便利或本人職權等便利條件，在房地產開發、案件辦理等事項上為他人牟取利益，索取、非法收受財物，數額巨大涉嫌受賄罪。

孫身為武漢市檢察院檢察長，徇私舞弊，濫用職權，指示檢察人員對不具備假釋條件的罪犯辦理假釋，致使檢察機關未嚴格履行法律監督職責，損害國家法律權威和司法公信力，罪犯被假釋後又實施多種犯罪，造成惡劣社會影響。另其家庭財產、支出明顯超過合法收入，差額巨大且不能說明來源，涉嫌巨額財產來源不明罪。

省紀委監委指出，孫身為黨員領導幹部，在黨的十八大後不收斂不收手，索賄受賄，濫用職權，嚴重違反黨的紀律和國家法律，並涉嫌職務犯罪，性質惡劣，情節嚴重。依據有關規定，經省紀委常委會會議審議，並報省委批准，決定給予孫開除黨籍處分，按規定調整其退休待遇；將其涉嫌犯罪問題移送司法機關依法處理，所涉財物隨案移送。

公開資料顯示，孫應徵曾任湖北省人民檢察院黨組成員、副檢察長、檢察委員會委員，武漢市人民檢察院黨組書記、副檢察長，代理檢察長等職務，在去年10月退休。