中天聲請暫緩NCC駁回續牌案　台法院擇日宣判

台灣的國家通訊傳播委員會（NCC），早前駁回中天新聞台續牌申請。中天電視股份有限公司日前向台北高等行政法院聲請暫緩執行上述決定，法院周一（30日）下午開庭審理，聽取雙方的委任律師出庭陳述；合議庭審判長庭末諭知，全案候辦，待評議後擇日宣判。

中天的委任律師在庭上表示，旺旺中時媒體集團董事長蔡衍明，只是提供具新聞價值的意見，但NCC卻以蔡介入新聞製播為由，構成有關規定「營運不善之虞」，駁回中天換照申請。部分中天電視營業因而收入減損、侵害員工工作權、新聞自由以及蔡的言論自由等。

中天的律師又指出，NCC的處分程序違法終結聽證程序，中天新聞台屬衞星廣播電視，並未佔用政府的公共資源，換照裁決應採「寬鬆原則」，且25次違規裁罰當中，其中20次還在行政訴訟中，沒有正式判決就被NCC納入裁定原因，請求法院裁准暫緩執行有關處分。

NCC的律師則表示，原處分並非撤照，而是駁回換照申請，中天無權主張存續保障執照及頻道。而蔡衍明是透過財團買下媒體，「愛怎麼講就怎麼樣講」，並不屬於新聞自由。另中天新聞早前已在YouTube營運製播新聞，其員工工作權並未受損，認為有關決定並沒有對中更構成難以回復的損害；反之，若法院准予暫緩執行，將對公共利益造成重大危害。

此外，NCC主委陳耀祥周一上午在立法院表示，中天新聞台經營執照即將於12月11日到期失效，有線電視系統CH52頻道，自12月12日不能再播出中天新聞的報道。他認為，目前未知上述案件需要多少時間審理，以目前情勢來看，CH52有可能暫時以空頻的方式，在有線電視的頻道上消失。