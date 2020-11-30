財政部撥1553億人民幣　2025年底前完成水庫加固維修

內地早前持續暴雨，水庫堤壩等安全問題引起關注。國新辦周一（30日）舉行吹風會，水利部副部長葉建春表示，發改委、財政部等部門已安排1,553億元人民幣（約1,855億港元），對逾2,800座大中型水庫和6.9萬小型水庫進行加固維修，到2025年年底前要完成現有出現隱患風險的水庫維修工作。

葉建春表示，許多水庫接近或達到設計使用年限，或因超標洪水、地震等原因，工程老化毀損，仍有部分水庫陸續進入需維修的行列。他在會上指出，水庫工程是水旱災害防禦體系的重要組成部分，目前內地現有超過9.8萬座水庫，80%修建於上世紀50至70年代。目前的工作目標是加快推進水庫加固工作，消除現有隱患，確保水庫安全良性運行，到2022年年底前，完成小型水庫除險加固項目遺留問題處理。

對於上述資金的應用方面，葉建春強調，水利部將監督指導各地加強水庫除險加固和資金使用管理，制定問責辦法，在督查過程中發現問題，將要求有關部門整改，對責任單位和相關人員追究責任。