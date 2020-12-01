灑水車清晨灑水致路面結冰　市民連人帶車滑倒

隨着冬季到來，內地多個地區溫度急降。山東棗莊市有網民反映，指當地衞生部門周日（11月29日）在攝氏零下4度的情況，仍然安排灑水在馬路上灑水，導致路面結冰，市民出行不便、交通事故頻發，更有市民駕駛電動車經過時，不慎連人帶車滑倒。

事發道路位於棗莊市中區的建華西路上，據網傳影片可見，路面經灑水後鋪着一層薄永，行人在路面小心翼翼行走，有經過的市民連人帶電動車一起摔倒。惟有市民反映，該市多個路段均存有類似情況，稱僅自己看到就有十餘人滑倒，要是有多輛電動車駛過，容易造成一連串的交通事故。

事件引起網民關注，有網民質疑，「每年都有這個事情，大冬天灑水車灑水」、「灑水車真的很有問題，天在下雨的時候，車也在灑水」，「灑水車：想看看大家溜冰」。

至周一（11月30日），當地的環境衞生部門通報，指留意到網傳的上述情況，經初步核實，事發路段為橋面，由於周日凌晨氣溫驟降而引起，對群眾出行帶來不便深表歉意。當局決定，日後工作將密切關注天氣情況。氣溫低於5度時，暫停橋而；坡道的灑水作業，而氣溫低於2度時，全面停止灑水作業。