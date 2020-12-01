金雕CR500無人直升機驗收交付　可全天候偵察攻擊

中國兵器工業集團上周五（27日）通報，該集團旗下信息院計算機應用技術研究所負責開發的金雕CR500無人直升機系統，近日成功完成全系統驗收交付，惟通報中未提及詳情細節，包括交付對象及數量等，有分析推測或已交付予解放軍。

據通報，金雕CR500無人直升機系統是針對軍貿需求而研發的戰場偵察、標定、指示、通訊中繼和毀傷效能評估等，集多功能於一體的同軸反轉雙旋翼無人直升機系統。該系統具備酬載量大、滿載航時長、結構緊緻、儲運方便和抗風能力強等特點，擁有受側風影響較小，高穩定性和懸停性能佳等優點，能掛載不同的光電莢艙和任務武器，並可實施後勤補給裝備物資的定點投放，還可廣泛應用多個民用領域。

由於省略了傳統直升機所需要的尾旋翼，而使用兩具上下反轉的主旋翼，因此金雕CR500的主旋翼直徑較小，僅有6米，總尺寸較緊湊，特別適合陸上狹小空間及海軍艦艇使用，同時兼具部份隱身特性。

內媒報道，金雕CR500無人直升機系統2018年時曾現身珠海航展，其機鼻下方裝有1座光電轉塔，擁有3面光學開口，分別為光攝影、紅外熱影像夜視和雷射測距系統，可用於執行全天候偵察和對地攻擊。兩側的短翼各別掛載有4枚藍箭9型或同級的反裝甲飛彈，同時可掛載多管火箭等武器，總承載能力達150公斤，自身最大起飛重量約在500公斤左右。