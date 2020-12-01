打擊非法製售軍服　中央軍委約談8間網絡平台

內地近年頻現非法製售和濫用軍服的情況。

內地近年有不少網絡平台，出售疑似軍服引起關注。中央軍委有關部門早前聯合國家公安部等，落實《軍服管理條例》打擊非法製售軍服的情況，截至11月下旬約談8間主要網絡平台營運企業，要求整改糾治，並到多地督導重點案件線索偵辦，取得階段性成果。

據軍媒周一（11月30日）報道，近年頻現非法製售和濫用軍服的情況，少數不法分子利用軍服招搖撞騙，損害軍人聲譽，抹黑軍隊形象。各地區部門貫徹《軍服管理條例》，嚴管軍服生產、銷售、使用等問題，重點查處網絡平台、服裝和勞保用品市場以及企業非法銷售、生產行為；整治院校培訓、學生軍訓等擅自訂購和違規穿用現象，力爭斬斷銷售渠道、搗毀生產源頭。

今年7月，中央軍委後勤保障部、訓練管理部、國防動員部、政法委員會會同國家公安部、國家市場監督管理總局、國家廣播電視總局、國家互聯網信息辦公室8部委，聯合在全國開展打擊非法製售軍服專項行動。在近5個​​月的專項整治下，非法生產、銷售和穿着使用軍服現象得到有效遏制。

當局近日約談了間家主要網絡平台營運企業，提出集中打擊和整改糾治要求，專門對四川、湖北、安徽、廣東、河南等地進行調研。各省軍區開展重點案件偵辦，追查銷售生產據點。目前，相關案件線索正在偵辦過程中，軍地部委各級將持續推進專項行動，促進軍服管理工作法制化、規範化、長效化。