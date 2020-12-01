新冠肺炎：內地多12人確診　滿洲里逾20萬人完成核酸檢測

內地周二（1日）公布新增12宗新冠肺炎確診病例，4宗本地個案來自內蒙古，其餘為境外輸入。內蒙古滿洲里市因爆發新一輪疫情而展開的第二輪全民檢測，截至周一（11月30日）上午7時已完成採樣超過20萬人。而一批阿根廷進口冷凍去骨牛肉產品，外包裝樣本新冠病毒核酸檢顯示受感染。

據海關總署網站周二表示，涉事的阿根廷一家牛肉生產企業為Ecocarnes S.A（注冊編號為1918），按照規定，全國海關自即日起暫停接受該企業的進口申報一周，期滿后自動恢復。

內蒙古周二報告新增本地確診病例全部來自滿洲里，其中3人為無症狀感染者轉確診，一人為之前確診病例的密切接觸者，另新增一宗無症狀感染個案。截至周二上午7時，該市現有本土確診病例18宗、疑似病例2宗、無症狀感染者2宗，均在當地定點醫院接受隔離治療，流調和溯源工作同步進行中。

內地過去一日新增8宗境外輸入個案，分別為上海、福建、四川各兩宗，北京和陝西各一宗；同日新增境外輸入無症狀感染個案4宗。至今全國累計確診86,542人，當中4,634人死亡，現有確診病例277宗，8人為重症。