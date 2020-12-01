挪威台灣人不滿居留證標「中國」 明年向歐洲人權法庭上訴

挪威一群主要由留學生組成的當地台灣人組織，不滿挪威政府將其居留證標註為「中國」籍，因而向法院提告但3次遭駁回。該組織發起人表示，近日將就挪威最高法院的裁決向歐洲人權法庭提出上訴。

2018年，10名台灣留學生發起眾籌，獲得300多萬元新台幣（約83萬港元），聘請律師先後入稟奧斯陸地方法院提告，並上訴至高等法院和最高法院，惟全部敗訴。由於挪威是歐洲人權公約締約國，當事人可向位於法國斯特拉斯堡的歐洲人權法庭提出上訴，主張公約規定的權利。

該組織發起人表示，早前眾籌所得的款項仍足夠聘請律師，組織計劃找英國、法國等對亞洲比較了解的律師協助，預計在明年上半年提出上訴。發起人強調，挪威「一中政策」認定的「中國」，是「中華人民共和國」，但台灣公民不曾持有中國的身份文件，因此證件被標註成中國籍，既不符合身份認同也不符合事實，違反歐洲人權公約第8條有關私隱權的規定。

發起人又表示，提告目的主要是讓挪威及歐洲社會意識到台灣的國際處境和威權對民主的威脅，輸贏其次。