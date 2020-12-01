漫畫作者勸莫里森專注國務　華使館反對無理指摘

中國外交部發言人趙立堅周一（11月30日）在Twitter發文附上漫畫插圖，顯示一名澳洲軍人持刀架在一名小孩頸上，引發兩國外交風波。該漫畫的80後作者「烏合麒麟」回應事件稱，澳洲總理莫理森與其譴責他，不如把精力放在本國事務上。而澳洲外交貿易部秘書長同日致電中國駐澳洲大使館就事件表達不滿，但遭中國大使拒絕無理指摘。

烏合麒麟在接受內地官媒訪問的影片中表示，非常能夠理解莫里森現在的心情，還奉勸對方好好面對現實，把注意力和精力都放在本國事務上，比如說好好管理一下澳洲駐外軍隊的紀律，以免再發生國際慘劇。他奉勸莫里森，少把精力對別國一個普普通通的畫手施加壓力，又指自己有時間可能會再畫一張圖回應。

中國駐澳洲大使館周二在網站發消息稱，澳方某些政客和媒體的咆哮，完全是錯誤解讀和過度反應，目的無非是轉移公眾對澳軍在阿富汗暴行的關注，並將中澳雙邊關係惡化的責任諉過於中方，企圖煽動民族主義情緒。該大使館奉勸澳方正視澳軍在阿富汗暴行，將有關肇事者繩之以法，還遇害者以公道與正義，同時敦促澳方正視當前兩國關係出現困難的癥結，為改善關係採取建設性的實際行動。

另新西蘭總理阿德恩周二就事件表態，指有關Twitter發文的漫畫不符合事實，因此新西蘭已按照一貫立場，以直接方式向中方表達關注。