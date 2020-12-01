羈留人士受虐8小時致死　看守所警員遭起訴

河北省石家莊一座看守所去年有接受羈押人士遭虐待致死，涉案者包括警員及其他在囚人。據近日披露的案件起訴書顯示，死者被迫穿上非制式約束帶、戴上手銬腳鐐，更被噴辣椒水、以鞋抽打、在高溫環境下蓋等方式虐待近8個小時後，突發抽搐症狀死亡。

據12309中國檢察網近日公布的檢察院起訴書顯示， 2019年7月26日，案中死者高某因涉嫌危險駕駛罪被逮捕，同日送往石家莊新樂市看守所羈押。同月28日晚，高某在看守所內出現幻聽幻覺、胡言亂語，並在囚室內隨意走動。時任看守所指導員陳某未聽從醫護人員的救護建議，反指使輔警張某為高某戴上了手銬、腳鐐，又使用公安部嚴禁使用的非制式約束帶，將高某綁在囚室床上。

之後因高某不停掙扎叫喊，張某與另一名輔警姚某指使另外兩名羈留人士童某和田某，分別用辣椒水噴向被綁的高某，用鞋抽打其臉部和臀部，又在囚室內高溫和空氣不流通的環境下，將被褥摺成3層蓋在高某身上近80分鐘。期間多名涉案警員經過囚室，均未對高某被虐加以制止。至同月29日上午6時左右，被折磨多時的高某出現全身抽搐等異常狀況，急救人員到時時發現高某已無生命體徵，經搶救無效身亡。

經法醫鑑定，高某受限制體位、噴辣椒水、毆打、高溫下蓋被等傷害，為致死原因。案發後，涉案的陳某、姚某、童某和田某被追究刑事責任，但直至周日（11月29日），靈壽縣人民法院對該案的宣判結果仍未顯示在中國裁判文書網站上。