四省省委現人事變動　福建和海南省委書記同日履新

尹力（左）和沈曉明（右）分別出任福建及海南省委書記。

內地官媒周二（1日）報道，多個省委出現人事變動。中共中央決定，尹力接替于偉國出任福建省委書記、常委職務；而沈曉明取代劉賜貴，出任海南省委書記。另外，馮飛出任海南省委副書記；任振鶴被委任為甘肅省委副書記、常委；黃強被任命為四川省省委副書記。

資料顯示，尹力今年58歲，為山東臨邑人，1983年6月加入中國共產黨。他曾擔任國務院研究室社會發展研究司處長；衞生部副部長、辦公廳主任、副主任；國家食藥監局局長、黨組書記；四川省委副書記、省長、副省長；在周二獲委任為福建省委書記、常委。而原河南省委常委，常務副省長黃強則接任其四川省省委副書記職務。

沈曉明今年57歲，為浙江紹興人，1984年8月加入中國共產黨。他曾出任上海兒童醫學中心院長；上海第二醫科大學校長；上海市科教工作黨委副書記，市教委主任；上海市政府副市長、浦東新區區委書記；教育部副部長、黨組副書記；海南省委副書記、代省長。在周二被任命為海南省委書記。

任振鶴今年56歲，他曾出任湖北省恩施州委副書記、副州長；湖北咸寧市委書記、人大常委會主任；湖北省副省長；浙江省委常委、組織部部長、紀委書記；江蘇省委副書記，在周二獲任命為甘肅省委副書記。

馮飛今年58歲，他曾擔任工業和信息化部副部長、黨組成員；浙江省委常委、常務副省長、省政府黨組副書記、省委政法委副書記等職務，於周二獲任命為海南省委副書記。

黃強今年57歲，他曾擔任國家國防科技工業局副局長、黨組成員；甘肅省委常委，常務副省長、省委副書記；河南省委常委，常務副省長等職務，於周二獲任命為四川省省委副書記。

公開資料顯示，此次離任的于偉國及劉賜貴，年齡均已超過65歲。根據《黨政領導幹部職務任期規定》，2人已達到省部級黨政正職的退休年齡。