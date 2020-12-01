世衞：60歲以上人士　為內地愛滋病患年增率最高族群

周二是（12月1日）世界愛滋病日。世界衞生組織（WHO）在微信公眾號發布內地的愛滋病感染數據，去年錄得15萬感染個案，當中60歲以上長者是感染者中年增率最高的年齡組別。上海及深圳政府同日發布報告，當中，深圳市今年截至10月30日，全市新增1,360名愛滋病感染者，較去年同期下降20.7%，患者年齡最小的只得12歲。

世衞指出，中國在去年新報告的愛滋病感染總人數為15萬宗，60歲及以上感染者就達3.7萬宗，當中有2.87萬宗為男性，有60%患者承認因透過商業性性行為受感染。截至去年底，中國報告的愛滋病感染者總存活人數為96萬宗；而去年則有3.45萬宗死亡病例。

深圳衞健委同日公布今年首10個月的愛滋病感染數據，其中感染者年齡最大80歲，最小的12歲；有99.5%是經性傳播，當中高達61%是經男男同性傳播。截至今年10月31日，全市累計現存活病例共14,521宗，共13,649人正在接受抗病毒治療。

上海市衞健委的報告指，今年截至上月20日，出現1,482宗愛滋病感染者，較去年同期下降24.1%，為近3年中報告人數下降幅度最大。上海今年愛滋病死亡病例共258宗，已連續11年沒有母嬰傳播病例報告。自1987年上海出現首宗感染個案以來，截至上月20日已累計報告25,972宗感染個案，2,207人病亡。

上海的愛滋病感染者仍以男性為主，共1355宗；並主要感染途徑，仍以男男同性性傳播為主。在報告中，感染者經性傳播佔97%，當中有62.4%是由男性同性傳播引起。另60歲及以上感染者報告佔153宗，比例與去年持平。