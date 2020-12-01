新冠肺炎：台增4宗境外輸入　分別來自4國

台灣的中央流行疫情指揮中心周二（12月1日）召開記者會，發言人莊人祥指當地新增4宗新冠肺炎境外輸入病例，患者分別自菲律賓、印尼、英國及白羅斯抵台，目前正接受住院隔離，台灣累計確診個案增至680宗。另外，台南市政府衞生局同日表示，市內有3間防疫旅館，因以非防疫房間收容接受居家檢疫者，而遭到當局罰款。

衞生局表示，在周一（11月30日）查獲防疫旅館，以非防疫房間收容正接受居家檢疫的越南籍外勞，當局以違反傳染病防治法裁處3,000元以上（新台幣，下同，約827港元），1.5萬元（約4,140港元）以下罰款，並限期改善，屆期未改善，按次裁罰。

衞生局指出，市內有18間合格防疫旅館，當中共有504間檢疫房、及21處外勞檢疫宿舍，合共358間房，居家檢疫者必需居住在防疫旅館，且須獨幢或分層、分區，並有明顯區隔線。台南觀旅局亦會持續推動合法房間認證標章制度，透過房間標示牌面，讓旅客分辨合法房，以維護住宿權益。

另外，台灣的疾管署周二表示，50至64歲無慢性病族群，可在同日恢復接種公費流感疫苗。當局指，台灣目前仍有31萬劑可接種，預計本月中還有加購疫苗到貨，預計可持續供應至明年1月。