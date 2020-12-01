烏合麒麟發布新漫畫　配文要求莫里森「道歉」

內地青年畫家烏合麒麟在周二（12月1日）晚上，於微博上發布其最新的CG漫畫，名為《致莫里森》，直接點名了澳洲總理莫里森，並在漫畫下方配文「Apologize!（道歉）」。

烏合麒麟在周二晚上9時20分公布畫作，在畫面中，一名紅帽青年站在畫布前，畫布上沾有鮮血。他更獨自面對西方媒體的相機。而漫畫的右方，有一名酷似莫里森的男性，也加入了對他的指摘。但是，除了紅帽少年外，畫中的所有人，均沒有關注到後方硝煙瀰漫的戰場。

中國外交部發言人趙立堅，在周一（11月30日）在Twitter發布烏合麒麟的CG漫畫，並批評澳洲士兵在中東地區的「暴行」，有關貼文隨即引起外交風波。莫里森在趙發布漫畫不到2小時後，親自拍影片投訴責成「虛假」的照片，並要求中方道歉。

烏合麒麟其後接受內媒訪問時揚言，「希望莫里森好好面對現實，處理好本國問題，整頓駐外部隊風氣，避免以後再出現類似的國際慘劇，而不是把重點放在遭受責任的別國作者基礎上事實的創作上。」