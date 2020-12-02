11歲男童跪守末期肝癌母親　父親拒絕相認

內地近日網傳一段「安徽阜陽臨泉縣11歲男孩獨自跪地守候患癌母親」影片，顯示一名男童跪在肝癌末期母親旁邊傷心痛哭，內媒指他希望失蹤多年的父親能夠現身。上周六（28日）凌晨1時許，男童母親離世，而他的父親始終拒絕與兒子相認。相關部門已介入調查事件。

男童舅父袁先生表示，妹妹袁金麗今年40歲，2016年患有乳腺癌，隨後癌細胞擴散至其肝臟等器官，今年11月被確診肝癌晚期。他指出，網傳影片拍攝於11月15日，當時妹妹剛剛住院，外甥流着淚讓母親加油努力戰勝病魔，同時保證以後努力考上大學，好好報答母親。而袁金麗無法正常說話，只能用手掌撫摸孩子的臉龐。

阜陽市婦女聯合會一名工作人員表示，男童的父母未有領證結婚，但其後袁金麗誕下一子，孩子的父親則懷疑並非親生，拒絕相認。袁先生透露，孩子出生時已做了親子鑑定，結果證實孩子和父親確為父子關係。但在男童三歲時，其父以買奶粉為藉口離家出走，至今未露面。

男童的願望是希望父親回來。但該縣婦聯工作人員致電男童父親時，當男童叫了一聲「爸」後，其父掛斷了電話。當再次致電時，已提示未能接通。工作人員稱，由於男童父親不露面，暫不能證實其存在遺棄的行為，因此無法強制追究其責任，後續還是以協商為主。

當地教育部門已為男童做好保學工作，確保他能繼續在當地學校上學；當地相關部門已啟動臨時監護和司法救助程序，目前男童由其舅舅袁先生照顧。當地公安機關已介入尋找男童父親，稱具體進展不便透露。

臨泉縣紅十字會一名工作人員稱，他們已為男童開通了捐贈通道。關於男童的撫養權，當地民政局已介入。袁先生則指，如果外甥的父親不願意照顧孩子，他願意將外甥撫養長大。