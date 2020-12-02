女藝人稱被科企高管騙婚產子　男子拒付撫養費

廣東廣州市一家娛樂公司簽約女藝人陶女士，稱酷狗副總裁陳某對自己隱瞞已婚事實，導致自己在不知情的情況下懷孕生子，陳事後拒絕支付孩子撫養費，懷孕期間對她家暴2次。她希陳支付孩子18歲前的撫養費，並支付公寓房產的貸款。有傳陳已向公司主動辭職。內媒周二（1日）致電酷狗音樂求證，對方表示「暫不方便做回應」。

陶女向內媒表示，自己去年11月在搭飛頭等艙時邂逅陳某，因工作關係，二人成為戀人後開始廣州、湖南長沙異地戀。今年2月，她發現自己懷孕，此時才知陳某是酷狗副總裁。陳某便在廣州天河區以她的名義、付了首期買了一個單位供她居住，開始籌備婚禮。

不過，陶女發現陳某原來已婚，提出墮胎想法。陳惟有答應離婚娶她，她才肯將孩子生落來。但陳卻一直拖延，離婚的約定一直未能實現，因此陶女錯過了引產的最佳時機。目前，孩子已出生2個多月。

陶女表示，目前已經向地方法院提起訴訟，在庭內調解階段陳某不予配合。此外，她稱陳某曾對她兩次施暴，自己已經報警立案，相關部門已經取證完畢。陶女的微博有多條圖文內容，顯示二人曾為撫養費的事爭吵、陳向公司交代事件並辭職。陳目前未對外界回應事件。