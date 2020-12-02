美委員會促強化與台合作　建議AIT處長由總統任命

美國的美中經濟與安全檢討委員會（USCC）當地周二（1日）發表年度報告，呼籲國會評估強化與台灣在關鍵領域經濟合作機會，並升格美國在台協會（AIT）台北辦事處的地位，由美國總統直接任命。

該份長達587頁的報告，內容除聚焦大陸與美國戰略競爭，亦包括涉台議題。報告指今年對兩岸關係來說可謂關鍵年，大陸加強在台灣鄰近區域軍事行動，證明北京當局決心實踐政治目標，不顧現有承諾，也不擔心違背這些承諾對自身聲譽可能造成的傷害。報告稱，華府目前最迫切的考慮，就是美方應否改變長期對台政策，以及大陸一旦統一台灣，對美國利益可能帶來的影響等。

在經濟方面，報告指美台今年採取重大措施提升雙邊經濟往來，例如台灣宣布解除限制美國肉類進口，白宮則宣布與台灣啟動經濟商業對話。報告呼籲國會，在關鍵領域評估強化與台灣經濟關係的機會，並以科技領域為優先考慮。報告又鼓勵美國行政部門將台灣納入強化供應鏈與安全合作，如擴大美台「全球合作與訓練架構」（GCTF），或與其他民主政體組成新的多邊架構。

在外交領域，報告促國會考慮立法，將AIT台北辦事處處長改為由美國總統提名，並須獲參議院確認同意的職位，做法與美國總統任命駐外大使人選相同。據了解，目前AIT處長是由美國國務卿任命，毋須經過參議院表決同意。

此外，報告建議國會透過修改今年3月實施的《台北法案》，要求美國行政部門在每個美方為會員的國際組織中，反對大陸試圖透過扭曲該組織語論、政策和程序，「解決」台灣地位的問題。