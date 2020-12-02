新冠肺炎：內地多9宗確診　青島兩姊弟無症狀感染

國家衞健委周三（12月2日）公布，過去一日內地新增9宗新冠肺炎確診病例，2宗本地個案來自內蒙古，其餘為境外輸入。同日新增3宗無症狀感染個案，2宗本地個案來自山東青島市，另1宗為境外輸入。

青島市公布無症狀感染個案詳情指，患者為一名33歲李姓女子及其胞弟，兩人同住膠州市一小區，於周二（12月1日）確診為無症狀感染。李男在水產公司從事搬運及消毒工作，兩人目前已轉至定點醫院隔離觀察。事後排查到101名相關密切接觸者，均已實施集中隔離醫學觀察，全部均未染病。此外，內蒙古周三上午宣布，當局將於周四（12月3日）8時起展開第三輪全員核酸檢測。

有中國專家周二在國際醫學期刊《刺針》發表評論文章，題為《在社區層面強化中國的公共衞生》，介紹內地在疫情期間，在社區層面推廣三項防疫措施發揮重要作用，包括戴口罩、保持社交距離和勤洗手，成功令新冠肺炎未有廣泛傳播。文中亦提及「健康中國2030」計劃，當局在未來將着重治理狂犬病，以及農村地區的煙民過多問題。

內地過去一日新增7宗境外輸入個案，分別為廣東3宗，上海、福建、河南、陝西各一宗；上海新增一宗疑似感染個案。至今全國累計確診86,551人，當中4,634人死亡，現有確診病例268宗，8人為重症。