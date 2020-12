美左派組織社交帳號反冷戰　疑為北京政策洗白

社交網站不時被批評淪為政府宣傳工具。今年9月,Twitter出現了一個由美國左派反戰組織開設的帳號,被美國學者質疑是替北京當局洗白新疆政策,也是中國統戰部海外運作所造成影響的最佳例證。

該名為「中國不是我們的敵人」(China is not our enemy)的Twitter帳號,是由美國左派反戰組織「粉紅代碼」(Code Pink)發起的倡議運動,目的是防止美中冷戰,甚至核戰。該組織成立於2002年,據站介紹是「一個婦女領導的草根組織,致力於結束美國的戰爭和軍國主義,支持和平與人權倡議」。該帳號的發文立場親中、反戰、反美。粉紅代碼的始創人朱迪·伊雲斯曾號召,「敦促賀錦麗叫停拜登團隊對中國的仇恨」。

美國艾奧瓦州格林奈爾學院歷史系教授凯瑟琳·周(Catherine Chou)曾質疑該Twitter帳號若真秉持反戰立場,便應批評中國大陸對台灣的種種軍事威脅,但對方隨即回應,該Twitter僅專注中美關係。

周教授又批評,該帳號專屬網頁內提供的文獻和資源,存在「種族滅絕否認主義」,目的是為北京當局的新疆政策洗白。美國學者加勒特稱,該帳引用的資源是來自與克里姆林宮關係密切的新聞網站,該網站的報道也被大陸官方宣傳網站採用。

美國智庫傳統基金會高級研究員岡薩雷斯認為,粉紅代碼是否由大陸統戰部操作,雖然要通過專門的調查研究才能下結論,但該組織對大陸的政治宣傳「鸚鵡學舌」,否認新疆再教育營,讓人覺得它是蓄意給北京當局洗白。加勒特也認為,中國不是我們的敵人即使並非直接由大陸統戰部資助創立,至少也絕對受其背書。