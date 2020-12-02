台軍F16陸續復飛　台國防部長稱仍調查失蹤事故

台灣空軍一架F16A戰機上月進行夜間訓練時失蹤，至今人機仍未尋獲。近日有傳事故原因是訓練當日原本由兩人同駕一機，但臨時改成由蔣正志一人駕駛。台國防部長嚴德發周三（2日）在立法院稱，事故仍在調查中，籲外界勿過度臆測，又表示同型戰機已陸續復飛。

台灣媒體周二（1日）披露，事發當日原計劃由F16B雙座位戰機執行任務，但因該型機臨時出狀況，才臨時轉由蔣正志駕駛F16A單座位戰機升空。報道質疑，假如當時由兩名機師執行任務，也許不會出現事故。

台空軍司令部其後發新聞稿回應，飛機失事與單座位或雙座位機型無絕對關係。另空軍空勤人員不分階級，如符合相關科目戰機資格，均可駕駛單座機執行各項任務。同時戰機起飛前會落實執行各項檢查，合格後才可起飛，絕不會帶故障飛行。

針對失事原因，空軍司令部表示，已初步認為機械故障可能性較低，不排除空間迷向的可能，肇事起因目前仍由專案調查小組匯整比對中，籲請外界勿臆測。至於事故同型機復飛安排，軍方指出，空軍嘉義聯隊周二已復飛，花蓮佳山基地的F16機隊因天氣問題，擇期復飛。