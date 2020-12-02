認定國民黨附屬被凍結資產　中華救助總會提訴訟遭駁回

黨產會被認定救總是國民黨的附隨組織。

台灣的不當黨產處理委員會（下稱黨產會）今年9月宣布，認定「中華救助總會」（下稱救總）為國民黨的附隨組織，凍結其名下13億（新台幣，下同，約3.5億港元）資產。救總事後提出訴訟，向台北高等行政法院聲請停止執行；據台媒周三（2日）報道，台北高等行政法院已於上月10日駁回。

黨產會主委早前認定，救總一直被國民黨控制人事，並以非等價關係脫離控制，故認定其為該黨的附隨組織。但救總的起訴書則指，黨產會「嚴重污名化」救總聲譽，致其業務收入減少，持續虧損，更被嚴重侵害財產權，要求法院頒令停止執行。

法院認為，救總聲請指控內容存在誤會，不應准許，予以駁回。黨產會表示，裁決保障會方對救總資產法律權益，救總目前須依法向黨產會申報財產，未來亦需向會方申請才可動用經費。

救總早年由蔣介石指示成立，國民黨曾陸續以國家資源向救總注資超過50億元（約13.5億港元）。救總多次會議在國民黨黨部召開，各項救濟業務均先由國民黨中央提案並決議，救總執行完畢後再向黨中央報告；黨產會認為救總的業務經營實質上受國民黨控制。