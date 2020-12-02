遭舉報與員工保持不正當關係　胡錫進發文澄清

《環球時報》總編輯胡錫進近日遭副總編輯段靜濤實名舉報，指胡與兩名員工長期保持不正當性關係，兩員工分別為胡育有一名私生子。胡錫進周二（2日）在微博回應發文澄清，又提到段曾逼她辭職，並對兩名無辜受到牽連的同事表達歉意。

網傳照片顯示，段靜濤向中紀委舉報，指胡錫進身為領導幹部，理想信念喪失，嚴重違反黨紀國法，與環球時報前員工張楠伊、現員工高穎長期保持不正當性關係，張、高更分別為胡錫進育有一名私生子。她批評胡錫進作為黨報負責人、輿論戰線的知名媒體人，表面上勤勤懇懇，高喊愛國，私底下驕奢淫逸、腐化墮落。

胡錫進回應時表示，已向兩位無辜受到牽連的環球時報同事和前同事表達歉意，指段3、4年前到黨校學習後，產生個人化聯想，回到報社後宣揚「胡錫進將離開環球時報」，她將接任總編輯的職務，他當時未有反駁。至今年10月27日，段當面要求胡辭去總編輯一職，並指中紀委已接到舉報正調查他，胡可「辭職換平安」。惟翌晨，段又發微信道歉，說自己「像中了邪一樣」。

胡錫進強調，段已長期不參與環球時報的工作，處於賦閒狀態，原因是「失去了正常履職的能力」。事後，胡已向環時社務委員會與人民日報分管領導作匯報，待報社有結論後，將進一步向外通報。他強調，如事件沒鬧大，自己決不會在網上公開澄清，但因涉及環球時報的聲譽，才會被迫發文澄清。