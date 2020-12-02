拜登談中美關係　上台後不會立即撤銷關稅

宣稱勝出美國總統選舉的拜登周二（1日）接受《紐約時報》電話訪問，談及上台後將如何重塑中美關係。他表示不會立即撤銷總統特朗普對華徵收的懲罰性關稅及首階段貿易協議，將與亞洲和歐洲傳統盟友磋商後，才提出具體策略。

拜登透露，不會即時取消特朗普推出的對華措施，包括對中國一半對美出口貨品徵收25%關稅、要求北京在2020年至2021年間額外購買約2000億美元（約1.5億港元）美國商品和服務等。他希望先全面審視現行的對華協議，然後與歐亞盟友協商，以便制訂出連貫戰略，強調最佳的對華方針是連結所有盟友，試圖讓大家重返「同一篇章」。他指這是主要優先任務，將在上任頭幾周就着手處理。

對於特朗普執着於對華貿易逆差，拜登稱其目標是執行可確實地改變中國不當行為的貿易政策，包括竊取知識產權、傾銷華貨、對企業提供非法補貼、強迫技術轉移等。他指出，政策關鍵在於美國能有跨黨派共識，同意由政府領導投資國內科研、基建及教育，更好地與中國競爭，而不是單純抱怨。民主、共和兩黨都有參議員提出採取類似策略的草案，這也是美國半導體工業一直在游説的方向。

拜登還說，新政府將大額投資能源、生物科技、先進資源及人工智能，聲言在華府對本地及工人投放巨額資源前，不會與任何人達成貿易協議。《紐時》則指，中國領導人明白只要特朗普一天在位，美國就永遠煽動不了全球聯手反華，但如果拜登上台後可以拉攏各國抗華，對中國而言並非好消息。

英媒周二引述拜登過渡團隊官員消息指，拜登考慮在白宮國家安全委員會新增一名亞洲事務主管，凸顯拜登團隊重視應對來自中國的挑戰。屆時拜登將任命合適的人選和架構，與盟友促進共同的利益和價值觀，拜登團隊暫未作出正式回應。

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