市人大常委立法禁商戶人臉識別　明年1月生效

內地人臉識別技術愈趨普遍，惟引起市民憂慮個人資料外洩的問題。天津市十七屆人大常委會周二（1日）表決通過《天津市社會信用條例》，對相關訊息的管理、使用和投訴方法作出規範。當中列明不得採集自然人血型、病史、生物識別等訊息。由於人臉識別系統屬生物識別技術，故商企將禁止使用相關識別系統採集訊息。

《條例》第16條規定，法律、除行政法規另有規定外，市場信用訊息提供單位，可依法採集自身業務產生的自然人訊息，但事前應經過本人同意並約定其使用用途。另規定不得採集自然人的宗教信仰、血型、疾病和病史，生物識別訊息及被禁止採集的其他個人訊息。據此，企事業單位、行業協會、商會等被禁止採集人臉、指紋、聲音等生物識別訊息。

《條例》又規定，天津公共信用訊息實行目錄管理，規範公共信用信息歸集、查詢和公開的行為，亦列明不得非法採集、使用、買賣、公開社會信用訊息等。如市民認為社會信用訊息的採集、歸集、應用等過程中存在錯誤、遺漏等情況，或侵犯商業秘密、個人隱私和其他個人訊息等合法權益，可向公共信用管理機構等提出異議申請。