百度商業詆毀字節跳動　法院責令賠償50萬人民幣

由李彥宏掌舵的內地搜索引擎百度醜聞不斷，「今日頭條」母公司北京字節跳動，早前控告百度人為干預搜索結果，在搜索頁面詆毀「今日頭條」。北京市海淀區法院近日一審判百度敗訴，認為百度已構成商業詆毀不正當競爭，責令其停止相關行動，並賠償原告經濟損失和合理維權費用50萬元（人民幣，下同，約60萬港元），需在其官網顯著位置刊登聲明為原告消除影響。對此，百度在周二（1日）表明，將會就案件提出上訴。

字節跳動公司訴稱，有用戶使用百度搜索其營運的今日頭條官網相關關鍵詞時，搜尋標題下方會出現紅色的「提醒」字樣，指「該頁面因服務不穩定可能無法正常訪問」或類似的警示字眼。字節跳動指，紅色提示字體為警示網站安全的標註方式，屬於貶損性的虛假描述，惡意阻止用戶訪問今日頭條網站，導致網站及服務產生負面評價。

字節跳動遂在2018年1月29日發聲明，狀告百度利用壟斷優勢進行「不正當競爭」，要求法院頒令百度道歉並賠償經濟損失500萬元（約600萬港元）、合理支出10萬元（約12萬港元）。

百度稱，在檢索收錄時，監測到今日頭條的官網存在不穩定狀態，而自動對其進行異常標註；強調對存在異常情況的網站標註安全提示，是搜索及安全領域通用且必要的做法，公司對所有網站一視同仁，百度搜索的相關舉措旨在幫助用戶防範風險，避免損失。

法院認為，百度針對特定關鍵詞，人為干預今日頭條的搜索結果，並作出虛假提示，違背誠實信用原則和商業道德，損害市場競爭秩序。不僅損害字節跳動公司的商業信譽，亦誤導用戶而損害消費者的利益。

法院最終裁定，百度公司在缺乏相應事實依據情況下，以標紅方式提示網絡用戶，屬編造及傳播虛假資訊，構成商業詆毀不正當競爭行為，故應承擔停止不正當競爭、賠償損失、恢復影響等法律責任。