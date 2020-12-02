中國最具影響力商界女性榜　董明珠蟬聯榜首

美國商業雜誌《財富》周二（2日）發布「2020年中國最具影響力的商界女性」名單，廣東珠海格力電器董事長兼總裁董明珠蟬聯榜首。另亦首次評選出「中國最具影響力的商界女性（未來榜）」名單，當中內地網紅薇婭和李子柒亦有上榜。

《財富》指出，雖然格力電器的盈利因新冠疫情而下滑，但董明珠仍然成功帶領其躋身《財富》世界500強。面對消費者被困家中，以及格力3萬間門店關閉的情況，她改革格力電器的銷售模式，在網上直播賣貨。今年9月，董明珠更在長達4小時的網上直播中，成功售出價值1.75億美元（約11.7億港元）的格力產品，因而被選為最具影響力的商界女性。

《財富》另首次評選「未來榜」的名單，上榜者代表中國商界崛起的年輕一代女性領導者，當中亦有不少網紅及社交媒體元素，包括「小紅書」始創人瞿芳，排名第7；薇婭及李子柒分別排名第8及22。

薇婭是中國第一批電商直播者，更被譽為「淘寶第一帶貨主播」，在去年「雙11」活動，其均場直播觀看人數達百萬，成交額上億元人民幣。另李子柒則從2015年開始，拍攝古風類美食短片，引起網民關注。截至今年4月底，她在YouTube上訂閱者人數已突破1,000萬，成為境外首位訂閱破千萬的中文創作者。