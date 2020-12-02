黑龍江省長王文濤　接替鍾山任商務部黨組書記

商務部官網周三（2日）公布，中共中央日前決定，黑龍江省長王文濤，接替年屆退休年齡的鍾山，出任商務部黨組書記。農業農村部同日公布，甘肅省長唐仁健，取代韓長賦，出任農業農村部黨組書記兼中央農村工作領導小組辦公室主任。

資料顯示，王文濤今年56歲，為江蘇南通人，1994年12月加入中國共產黨。他曾擔任雲南省昆明市委副書記、市長；山東省委副書記、濟南市委書記等職務；在2018年3月起出任黑龍江省委副書記、省長，省政府黨組書記，並在周三獲任命為商務部黨組書記。

唐仁健今年58歲，為重慶市人，1991年3月加入中國共產黨。他曾擔任農業部產業政策與法規司副司長；中央財經領導小組辦公室副主任；國務院扶貧開發領導小組副組長；廣西壯族自治區黨委常委、區政府副主席、黨組副書記；在2017年5月起，出任甘肅省委副書記，省政府省長、黨組書記，並在周三獲委任為農業農村部黨組書記。

公開資料顯示，此次離任的鍾山及韓長賦，年齡均已超過65歲。根據《黨政領導幹部職務任期規定》，2人已達到省部級黨政正職的退休年齡。