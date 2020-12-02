中紀委發文警剔黨員　敷衍談話函詢是不忠誠

中紀委國家監委網站周三（2日）發布一篇題為「敷衍談話函詢本質是對黨的不忠誠」的文章，指約談函詢並不是普通的談話談心，敷衍應付、隱瞞欺騙者，其後果將十分嚴重。文章最後更強調：「是執迷不悟還是迷途知返，黨員幹部可得好好掂量掂量。」

文章指出，今年1月至9月，全國紀檢監察機關共談話函詢26.7萬次，各地都在細化加強談話函詢工作的辦法，提升談話函詢工作的真實性、針對性、有效性。黨員幹部要習慣在日常提醒「敲打」中校準思想之標、調整行為之舵；不能麻木糊塗、把談話函詢當兒戲，錯失組織給予的機會，最終小錯釀成大錯。

文章提到，談話函詢作為處置反映幹部一般性問題線索的重要方式，具很強的政治性和程序性。紀檢機關當接獲對幹部違紀問題的反映，應及時找當事人核實，談話提醒、約談函詢，持續監督執紀。對反映不實、或存明顯問題者，應視情況向當事人發函反饋，或再次談話、函詢，甚至作出剛性的紀律警示提醒。

但部分黨員幹部不認真對待談話函詢，對有關嚴肅性認識不清、重視不夠，把平時敷衍應付工作的態度，帶到談話函詢中，以「不認識」、「不存在」、「不知情」的簡單回覆消極應對，企圖蒙混過關；或以矢口否認、欺騙隱瞞，對黨不忠誠不老實，結果錯失組織給予的機會。

文章最後強調，黨章明確，對黨忠誠老實，是黨員必須履行的義務。按有關規定，在談話函詢時，不如實向組織說明問題，情節較重者，將給予警告或者嚴重警告處分，倘若一人有兩種以上應當受到黨紀處分的違紀行為，則按其數種違紀行為中，應當受到的最高處分加重一檔給予處分。