警破毒鹿鞭膏案拘29人　涉額1億人民幣

內地官媒周三（2日）報道，黑龍江警方近日破獲一宗生產和銷售有毒鹿鞭膏的大型食品犯罪網絡案，拘捕齊齊哈爾市居民岳某、河南省鄭州市劉某等29名疑犯，並搗破7處生產、銷售據點，涉案金額超過1億元人民幣（約1.2億港元），目前案件仍在調查中。

警方表示，今年5月接獲市民報案，在某家土特產店買到懷疑假鹿鞭膏，服用後身體不適。經衞生部門檢測後，發現鹿鞭膏含有非法添加成分「西地那非」。警方經近6個月偵查，先後在吉林、內蒙古、河南等11個省、市及自治區，搗破多個涉案據點及拘捕多名疑犯，並繳獲120多張銀行卡、45部手機，查獲逾7,500克西地那非原料及制假原材料等。

經審訊，岳某利用其經營的土產店掩護，將從吉林省王某購入的鹿鞭膏，通過網絡直播平台和20多個下線代理商銷售。經查，王某則從河南鄭州市的劉某買入西地那非，從而混入鹿鞭膏等保健商品對外銷售。

據了解，西地那非是一種研發治療心血管疾病藥物時意外發明的藥物，主要治療男性勃起功能障礙。不當使用者，會產生心絞痛、頭暈、惡心等不良反應，嚴重的更會造成心源性猝死。