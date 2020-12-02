央視前主持人涉性騷擾案開審　民眾法院外聲援受害人

中央電視台前主持人朱軍涉性騷擾女實習生「弦子」案，周三（2日）在北京海淀區人民法院開庭審理。網傳相片顯示，庭審前夕，大批民眾聚集在法院外，更舉起「米兔（MeToo）」、「性騷擾可恥」等標語，以及「打破黑箱」橫幅支持受害者。

現年25歲的弦子，前年7月在微信朋友圈發布文章，揭露自己遭朱軍性騷擾的經過。她表示自己在2014年就讀大學三年級時，當時她在老師的推薦下到央視《藝術人生》欄目實習，期間在節目化粧間遇見朱軍，他趁着四處無人之機，試圖隔着衣服猥褻弦子，及後因節目嘉賓突然進入房間才停止侵犯的行為。

弦子事後報警，警方提取她的指紋和調閱閉路電視畫面後，一直未對朱採取行動。但弦子的文章被發布至微博後，在網上廣泛流傳，引起輿論熱議。

朱軍及後透過律師回應指，文章內容不實，更以「名譽權遭到嚴重侵害」和「受到嚴重精神傷害」為由，向法院提出民事訴訟。另要求弦子刪除相關微博，並賠償其名譽和精神損失65萬元人民幣（約78萬港元），以及在網上和報紙道歉。但其名譽權案的申請及後遭法院駁回。

弦子此後拿到4年前報案的卷宗，並提交至海淀區法院，將本案正式改為性騷擾損害責任糾紛，並於2018年10月正式提吿朱軍，案件目前仍在審理中。