深圳推出18項新措施　便利港澳居民留深發展

廣東深圳周二（1日）舉行慶祝經濟特區建立40周年的粵港澳大灣區青年論壇，當中公布已經出台的《關於進一步便利港澳居民在深發展的若干措施》（下稱《措施》），涵蓋港澳居民在深圳學習、就業、創業、生活等4個方面，總共18條；並推進在深的港澳居民，融入「雙區」建設、在民生方面享有「市民待遇」，融入國家發展。

18項具體措施中，有6項為學習方面，主要涉及港澳青少年赴深交流、義務教育、高校獎助學金、深港澳職業教育合作、港澳機構赴深辦學等。而就業方面則有3項，涉及港澳學生赴深實習見習就業、專業資質認定範圍、人才政策；創業方面則涉及創業補貼、創新創業活動、深港澳青年創新創業基地等4項；而生活方面則包括居住證政策、人才住房保障政策、交通優惠等5項。

在以上措施中，有4項推進港澳居民與深圳戶籍市民享有同等待遇，包括支持港澳學生赴深實習見習就業；支持港澳青年參加創新創業活動；為赴深港澳居民提供公共交通優惠；進一步推進深港澳社會保障合作等。而與非深圳戶籍市民同等待遇則有2項，包括進一步為港澳籍學生接受義務教育提供便利；進一步落實港澳居民居住證政策。

深圳市委大灣區辦指，18項措施力爭政策涵蓋港澳居民在深發展的全過程，通過建立全方位、多層次的綜合服務體系，讓港澳居民不僅願意來，更要留得住在深圳發展，部分措施甚至比中央提出的「讓港澳居民在民生方面享有『市民待遇』」的力度更大。