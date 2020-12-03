網民質疑河南初雪造假　氣象部門：人工增雪同真的一樣

河南全省自周二（1日）起出現雨雪天氣，迎來今年初雪。但這場雪被指是「人工降雪」，不少網民知道後大失所望，認為這是一場假雪，感到自己上當受騙，引發熱議。氣象部門解釋，河南的雪應是「人工增雪」，強調「雪的品質與自然降雪一樣，一點兒都不假」。

踏入12月，河南鄭州市、洛陽市、濮陽市等地落起大雪，各地民眾紛紛拍下雪景上傳網絡，但後來卻有人揭穿這是場「假雪」。隨後，「河南的雪是人工降雪」這一話題登上微博熱搜，眾多河南人紛紛表示被騙了。有人表示，「原來讓我開心的一場雪，只是假雪」、「人工降雪，算不算落雪」、「霧霾是不是也是人工」；不過亦有人認為，「落下來的雪又不是假的，不知道有甚麼好質疑的」。

河南氣象局周二晚回應，這場雪並非無中生有的「人工降雪」，而是自然降雪和人工增雪共同作用的結果，效果與自然落雪相同，「保證真雪，假一賠十」；更指雨雪有利於淨化空氣、改善土壤墒情、降低森林火警風險。

中國天氣網官方微博亦指，人工增雪需要老天爺配合，強調增雪是一個助力過程，首先天空必須有能落雪的0℃以下的冷雲，再向雲體「開炮」發射致冷劑、結晶劑、吸濕劑和水霧等，以增加雲中冰晶濃度，彌補雲中凝結核的不足，加強雲中碰並活動，促使雲滴增大，改變雲滴的大小，分布和性質，加速雨滴的生長過程，從而達到增加降水之目的。通過人工干預、催化，可以使原有的降水變得更大，但其核心還是利用自然降水實現。

該貼文更調侃：「就像愛情不是你想買就能買一樣，雪也不是你想下就能下。如果現在能有下假雪的技術，何不讓廣州深圳下場雪直接上熱搜呢？」