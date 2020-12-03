童書被指配合宣傳大陸抗疫　台文化部勒令全面回收

台灣台北市立圖書館兒童圖書《等爸爸回家》出現「中國加油」、「武漢加油」等文字，被指美化新冠疫情，引起爭議。日前台中市及新北市多處圖書館陸續將此書下架。台灣的文化部周三（2日）表示，因出版商「台灣華品文創」在發行前並未向當局申請許可證，因此已致函該公司要求停止繼續發行，「台灣華品文創」表示已通知分銷商全面回收該書。

《等爸爸回家》今年5月出版，在台灣多個縣市均有出售，書中講述一名忙碌的醫生父親，承諾會回家陪孩子過年，豈料因新冠病毒來襲，為拯救城市而努力抗疫的故事，但書中內容被質疑有配合大陸宣傳之嫌，遭到非議。

台文化部強調，向來尊重出版及發行自由，但依據陸委會主管《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第37條，文化部訂有《大陸地區出版物電影片錄影節目廣播電視節目進入台灣地區或在台灣地區發行銷售製作播映展覽觀摩許可辦法》（大陸許可辦法）。當中第8、9條規定，如重制發行為繁體中文，出版商應於發行前，檢具相關文件及簡體字樣書，應主動向文化部提出申請許可，以讓文化部審查申請資格及是否符合相關規定。