支教老師腳教小學生被停職　網民：心理有問題

雲南楚雄市南華縣思源實驗學校一名男老師，近日竟對多名小學生施以體罰，用腳大力踢倒他們，被停職。內媒指，該男是一名支教老師，來自東南大學。據悉，支教屬志願性質，多為大學在校學生，他們並不具教師資格，參與支教一般可獲得學業成績上的加分。

網傳影片所見，該男要求約10名學生在操場上排好隊後，他便脫下外套，怒氣沖沖朝學生走去，突然提起右用力腳踢向隊首學生的腿部，後者隨即往後飛出數米，之後他還一連踢倒數人。同時，有市民拍到該學校操場，有10多名學生互相踢對方，網民質疑有老師強迫學生互踢。影片在網絡熱傳，許多網民都批評他的暴行，要求追責。有人怒斥，「不僅心理有問題，道德更有問題」、「不配去支教」。

事後，南華縣人民政府新聞辦公室通報，事情起因是數名男學生違反校規，班主任孫某某和萬某某老師對他們進行批評教育，萬某某在過程中方法失當、行為過激，踢了學生。經送院檢查，被踢的學生均無受傷。縣教體局已到學生家中道歉，給涉事學生進行心理輔導。

踢人老師是東南大學支教團成員，該校研究生院工作人員稱，他是校內本科生，尚不是研究生，因為政策需要去支教，學校宣傳部正在處理此事。有網民猜測，所謂的「政策需要」可能是他去支教獲得加分後，便可優先保送研究生。內媒嘗試聯繫東南大學黨委宣傳部，但無人接電話。東南大學位於江蘇省南京市，是首批211、985工程重點建設高校，屬「雙一流」計劃「世界一流大學建設」高校。

支教即義教，在內地屬扶貧工作，通常由經濟發達地區的大學生遠赴山區、貧困地區，支援當地的教育工作，短則數日、長則數年。參與者可獲小量津貼、學分上的獎勵，甚至保送研究生。