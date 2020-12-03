男子砌冰屋招呼朋友打邊爐　網民想親身體驗

黑龍江省漠河市男子潘玉成，近日從結冰的河中取出500塊冰磚，搭建了一間面積約400平方呎的冰屋，用來招呼朋友在屋內打邊爐。他將畫面上傳社交網後，不少網民都爭相表示要體驗一下。

39歲的潘玉成是漠河市阿木爾林業局的職工，也是一名網紅主播。他表示，當地有一條額木爾河，每年11月上旬河面便結冰，厚度近一米。自2017年開始，他都從額木爾河取冰，然後在冰面上搭建冰屋。今年他和三個朋友一起開工，他負責切割冰塊，其他人負責砌屋。

從網上畫面所見，潘玉成取冰時下身穿上防水褲，上身則僅穿短袖，半個身浸在河中，手持電鋸將結冰的河水切出長方形的冰磚。被問只穿短袖冷不冷，他坦言在水中其實較冷，但為了視覺效果，他所以穿短袖。他又指，用冰磚砌牆其實很簡單，每砌一層，在上面淋一點水，冰磚便很快黏合在一起。

經過18日的努力，潘玉成的冰屋終於建成。在網上畫面中，有人在冰屋前載歌載舞，而冰屋內則放着熱氣騰騰的火鍋，擺滿各種食物。他指今年受疫情影響，到漠河遊玩的外地客較少，所以他決定只要是外地來的客人，他都會免費提供火鍋食材。據指目前已有河北、山東等地的朋友聯絡他。