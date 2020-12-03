官方要求蛋殼公寓房東不得驅趕租客　網民：誰來保障房東權益

在美上市、針對年輕人市場租務平台「蛋殼公寓」，近日面臨債務危機。大批房東因此無法正常收取來自平台的租金，便驅趕租客，想將房子轉租他人，獲得收入。內媒周三（2日）報道，上海市房屋管理局已約談蛋殼，要求妥善處理相關糾紛，同時要求房東不得驅趕租客。有網民回應：「這樣誰來保障房東的權益？」

上海市房屋管理局表示，蛋殼公寓在經營中確實遇到困難，目前正在積極自救。至於近期出現多宗房東驅趕租客事件，該局表示，房東不得採取斷水、斷電、換門鎖等方式，干擾、影響、驅趕租客。該局指出，房東、租務平台、租客之間租賃關係屬民事糾紛，如出現合同糾紛，若發生相關情況，建議租客先向蛋殼反映，由蛋殼提出解決方案；如不果，可通過街鎮司法部門調解解決；協商不成功，可向公安機關尋求幫助。

網民認為上海市房屋管理局忽視了房東的權益，「甚麼意思？房東好欺負？」、「要是剛簽一年合同，房東吃虧一年？」、「要和諧，有錢人吃虧，誰窮誰有理？」，有人則認為房東與租客都是受害者，建議各方互讓一步協商解決，將矛頭指向蛋殼公寓。