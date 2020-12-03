印首艘國產航母料明年底服役　傳中國曾拉攏不丹抗印

印度海軍南部司令部周三（2日）公布，印度航母維克蘭特號日前已進行首次繫泊試驗，以檢驗推進、電力傳輸等系統，料於2021年底或2022年初服役。該航母由印度自行設計建造，於2013年下水，設計可搭載近40架艦載機。另外，有不丹政治分析家指，中方在中印部隊洞朗糾紛中，曾拉攏不丹要求協助對抗印度。

維克蘭特號艦長262米，寬62米，排水量約4萬噸，由印度海軍設計局設計，科欽造船廠建造，歷時近20年。航母下水後曾經歷鋼板短缺，艦載引擎和變速箱配合出現問題、艦載電腦元件被偷走等。印軍計劃於明年上半年展開海試，下半年進行艦載機起降試驗。

另外，對於中方表示將在雅魯藏布江下游發展水電，印度日前回應正考慮在江域興建大壩。中國駐印度大使館周三指，任何跨境河流開發項目均已充分考慮對下游地區的影響，兼顧上下游的利益；目前雅魯藏布江下游開發尚處於前期規劃，外界不必過分解讀。

有印度媒體日前發表分析文章，引述一名匿名不丹政治分析家指，中方在2017年中印部隊洞朗對峙前，曾拉攏不丹，接受洞朗平原的狹長一小塊領土，包括位於三地分界點的支莫挚山（Gyemochen），以俯瞰印度本土通往東北各省的通道；不丹最終拒絕。一名亞洲外交官亦指，中印部隊在洞朗對峙期間，中方意圖建立另一條路線，通往可俯瞰印度領土的制高山脊。

文章指出，中方在今年6月曾稱不丹東部一塊面積740平方公里的野生動物保護區是中國領土，並阻止國際組織向不丹提供保護動物的資金。有美媒近日亦指，中方10月前在洞朗附近興建村莊，位置於不丹聲稱領土範圍內約2公里。不丹政治分析家認為，中國此舉是向不丹傳達訊息，要求不丹脫離印度的影響，自行與中國解決領土紛爭，否則便會不斷入侵爭議地區。