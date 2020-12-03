嫦娥五號完成多樣化採樣　料月中返回地球

中國探月工程嫦娥五號探測器經過約19小時的月面工作，於周三（2日）晚上約10時順利完成月球表面自動採樣，並按預定形式將樣本封裝保存在上升器攜帶的儲存裝置中。按原定計劃，嫦娥五號返回器將於本月中旬將樣本帶回地球，並在內蒙古着陸。

採樣和封裝過程中，科技人員在地面實驗室根據探測器傳回數據，仿照採樣區地理模型並全程模擬採樣，為採樣決策和各環節操作提供重要依據。着陸器配置的月壤結構探測儀等有效載荷正常工作，按計劃開展科學探測，並給予採樣信息支持。嫦娥五號通過機械臂表取和鑽具鑽取兩種方式分別採集月球樣本，其中，鑽具鑽取了月面下的月壤樣本，機械臂則在末端採樣器支持下，在月表開展多種採樣。

為確保月球樣本在返回地球過程中，保持真空密閉和不受外界環境影響，探測器在月面對樣本密封封裝。除了採樣，嫦娥五號在停留月球48小時期間還要完成其他科學探測任務，包括獲取月表形貌、礦物質組成成分探測、月球淺層結構探測。

嫦娥五號只有上升器和着陸器登陸月球，任務結束後，上升器將以着陸器為基座，帶着月壤樣本單獨從月球表面起飛，當到達環月軌道後，將與軌道器和返回器的組合體，進行月球軌道交會對接。此時，月壤樣本會從上升器轉移到返回器；與上升器分離後，組合體飛返地球。途中，返回器還會與軌道器分離，通過半彈道跳躍式再入的方式，返回並降落地球。