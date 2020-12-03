新冠肺炎：無視檢疫規定四處打卡　長榮空姐遭開除

台灣長榮航空有空姐返台後，不但未依照規定在家進行居家檢疫，還四出走動、高調拍照打卡，引起嘩然。台交通部長林佳龍表示，航空公司必須具體落實流行疫情指揮中心的規定。長榮則發聲明指，該員工在受查過程中欺騙蒙混，上月已將該名員工免職。

據報今是台灣航空業首次有人因違反檢疫規定而遭免職。報道指，該名空姐執勤後返台未理會居家檢疫規定，不僅前往親戚家，又到學校上課，也與朋友聚餐及打波。當公司調查時，空姐謊稱檢疫期間自己在家，又提供假照片，和逃避電話調查。

長榮航空表示，疾病管制署與民航局制定的防疫管制措施，包含機組人員需每日監控與回報體溫與身體狀況、從外地回航時需全程穿戴手套、防護衣、醫用口罩與護目鏡等執勤，且在外地短暫停留期間不得外出或與當地人接觸，必須全程留在酒店休息與用餐，且回台後必須嚴格執行5天內不外出的居家自主檢疫。長榮強調，公司透過派駐外地人員到酒店隨機抽查組員，同事間也會互相提醒與監督。

長榮表示，對於違反防疫規定的員工，本着勿枉勿縱的態度召開人事評議會進行調查，並依情節輕重商討處理；對於該員工屢屢違反防疫措施、漠視大眾健康，另在受查過程中捏報事實、欺騙蒙混，企圖混淆調查方向，實無法適任維護飛行安全必須高度自律的工作。