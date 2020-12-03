澳洲情報部門查當地中文傳媒　部分疑受北京控制

中澳關係惡化之際，澳洲傳媒周四（3日）引述當地情報部門消息指，中共正暗中控制澳洲的中文傳媒，以干預該國。澳洲國家情報辦公室向政府報告，指出除了澳洲多間中文傳媒，有多個熱門的微信平台公眾號亦受北京控制和審查，部分更由中共直接管理。

報道引述澳洲官員消息指，國家情報辦公室針對14個中文新聞網站和10個熱門微信公眾號，分析其過去20個月的內容，以及其所有制結構與中共的關係。結果發現，網上新聞平台「東南網澳大利亞站」由中共全面和公開控制；澳洲最受歡迎的微信公眾號「今日悉尼」，與一個由數名與統戰部團體相關傳媒人所管理的新聞網站有關；第二受歡迎的微信公眾號「ABC Media」，是一間設在悉尼的傳媒集團，由一名湖南省政協顧問經營。

消息亦指，墨爾本的「大洋傳媒」及悉尼的「南海傳媒」可能受中國統戰部指使，其中南海傳媒的微信公眾號「微悉尼」有40萬人訂閱，是澳洲第三受歡迎。南海傳媒出版澳洲航空的中文版機上雜誌，亦舉行悉尼一年一度的農曆新年活動，澳洲前總理特恩布爾、艾博特等政要過去曾參與這些新年活動。

是次分析被視為澳洲官方對北京影響該國中文傳媒的首個重大報告。澳洲國家情報辦公室評估，國內不少受歡迎的新聞網站都是親北京，透過中共統戰部旗下的中新社與北京有各種關連。消息人士指，分析的網站中逾三分之二都有高層與一些被視為干預澳洲或代表中共勢力的組織有關，部分傳媒老闆或編輯更是統戰組織成員；即使表面上是獨立傳媒，亦可能受增派職員和內容分享協議影響。