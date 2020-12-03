解放軍軍機再入台西南空域　台空軍廣播驅離

解放軍軍機近來頻頻現身台灣空域，於周四（3日）上午再次進入台灣的西南空域防空識別區。台空軍軍機升空，廣播驅離。解放軍軍機本月每日均有飛入台空域，累計3日。

據廣播紀錄，解放軍軍機於當日上午9時52分進入台空域，高度為4,000米。台空軍廣播驅離稱：「你已進入我空域，影響我飛航安全，立即迴轉脫離。」

台灣空軍一架F16A戰機早前進行夜航訓練期間失蹤，至今未尋獲，該款戰機事後停飛檢查。空軍第五聯隊隊長謝日升少將周三（2日）帶頭復飛F16戰機，並宣布全面恢復戰備及訓練。

另外，台灣計劃自行生產8艘潛艇的海昌計劃，上周二（11月24日）正式動工，原型艦擬於2025年交付海軍。美國財經雜誌《福布斯》周三（2日）引述美國智庫「2049計劃研究所」國防專家石明凱（Mark Stokes）分析指，不應低估這批潛艦的反制價值，認為足以摧毀一支攻擊台灣的解放軍艦隊；又指這批潛艦最終耗資可達160億美元（約1,248億港元），但花的每一分錢都值得。美國麻省理工學院潛艇專家科特（Owen Cote）則指，中國艦隊屆時在受攻擊前，可能難以偵測到台灣潛艇；認為台灣海峽適合以潛艇防衞，多於海空防衞。