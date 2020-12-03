新冠肺炎：加拿大卑詩省防疫規定　中英版本有別惹爭議

加拿大的新冠疫情嚴峻，卑詩省上周宣布延長緊急狀態令。但有傳媒發現，該省衞生部在官網列出的餐廳防疫規定，中文版竟較其他語言版本更嚴格。衞生部其後表示已將規定統一，並解釋指不同語言出現差異是更新延遲導致。

根據卑詩省衞生部官網早前發布的多種語言版本防疫規定，簡體和繁體中文頁面顯示，在餐廳和酒吧一欄標明，餐廳顧客「只可與同住或同一核心圈子的人用餐，最多6人」。規定又要求餐廳若有「任何私人派對的預訂，超過一個家庭或其核心圈子，訂位都必須取消」。但在英文及其他語言版本對應部分的規定，僅顯示為「每枱最多只能坐6人，顧客不能換枱」。

報道稱，該省衞生部一名發言人最初回應，中文版的規定正確，應更新英文版內容。但當報道指出，英文版與其他語言版本內容一致時，發言人便再沒回應。直至周三（2日），該部門另一發言人再回覆，為事件造成的混亂致歉，又稱中文版規定已修改成與英文版一致。發言人解釋，有關規定於上月19日公布時中英版本應一樣，但翌晚英文版被修改，並取消了「一個家庭一枱」的規定，但中文版翻譯卻未同步修改。