新冠肺炎：稱中國抗疫賺67萬億人民幣是幸福　北大教授惹議

新冠肺炎對全球經濟帶來嚴重打擊，但北京大學一名女教授近日接連在多個論壇上指出，內地通過疫情防控降低損失的收益，至少達到67萬億元（人民幣，下同，約80萬億港元）。由於她指這些「隱形GDP」為中國人帶來了「信心、幸福感、安全感」，言論隨即在網上惹來兩極反應。

中國北京大學國家發展研究院教授、中國健康發展研究中心主任李玲，於上月21日在廣州舉行的「讀懂中國」論壇上透過簡報指出，中國今年通過對抗新冠疫情創造的收益，當中有56萬億元（約67萬億港元）是避免死亡、傷殘帶來的健康收益，其餘11萬億元（約13萬億港元）則為實際上的經濟收益。

到上月29日在上海舉行的「疫情引發對中國未來發展模式的重新思考」論壇，李玲又表示，對於疫情帶來的影響，人們容易把疫情損失理解成GDP損失，但這是西方主導的測算方式，而中國的疫情防控不能按這方式測算，因為「控制疫情的擴散，減少生命的損失，維持社會正常運轉，也是一種隱形的收益」，也為中國人帶來「信心、幸福感、安全感」。

內地網民對李玲的言論有不同反應，反對的一方直指她「奇葩」，甚至嘲諷要「再來幾次疫情」。不過也有網民認為，她的原話是人命不能用錢換算，卻被斷章取義。