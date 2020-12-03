台男中天電視台前自焚　全身六成燒傷恐失明

台灣一名70多歲的孫姓老翁疑因不滿台灣的蔡英文總統執政，周三（2日）在中天電視台大門外自焚。收治傷者的醫院醫生周四（3日）表示，孫男全身60%面積三級燒傷，頭部、五官傷勢最嚴重，未來恐有失明風險。國民黨主席江啟臣周四回應稱，孫男的沉痛表達，台政府應該深刻檢討。

孫男自焚後，被送往台北三總醫院救治，於周四進行清創手術。有醫生表示，傷者燒傷狀況相當嚴重，目前仍在深切治療病房插管，並用止痛和鎮靜藥物治療。目前傷者血壓穩定，後續需密切觀察。

醫生強調，傷者燒傷最嚴重的位置在頭部、臉部、脖子、胸部和手部，雙眼、雙耳也嚴重燒傷，未來可能有失明風險，也可能導致眼睛無法閉合，耳朵因軟骨受損，外觀可能變形、缺損。

江啟臣表示，民主不應倒退，新聞自由的詮釋不該被獨佔；更想不到相關照片上傳網絡後，隨後引來不少網民嘲諷，社會對立的氛圍讓人心冷。他批評蔡英文施政過程缺乏社會溝通，沒有轉彎餘地，令社會對立與日俱增。他呼籲當局對不同民意給予應有尊重，尋找社會最大共識，停止撕裂社會再造悲劇。