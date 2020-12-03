加媒指內蒙成吉思汗紀念匾遭拆除　華使館斥歪曲事實

加拿大傳媒《環球郵報》周三（2日）報道指，中國在內蒙古地區實施新的雙語教育政策後，正拆除一些地方的成吉思汗紀念物，以進一步打壓蒙古族文化。中國駐加拿大大使館周四（3日）回應指，該報道歪曲事實，惡意攻擊中國的少數民族政策，對此表示強烈不滿和堅決反對。

《環球郵報》訪問來自內蒙古、目前身處海外的蒙古族社運人士札奇斯欽（Ulzidelger Jagchid），他指出成吉思汗是蒙古族心中的神，中國政府擔心蒙古族因而團結，故希望降低成吉思汗在蒙古族世界的地位。報道指，內蒙古自治區呼倫貝爾市一處聖地上，部分寫有成吉思汗事迹的紀念匾遭毀壞及移走，未知是何人所為，以及是否與近日的反政府示威有關。

中國駐加拿大大使館回應時，批評報道炒作所謂中國壓制蒙古族文化的問題，敦促《環球郵報》尊重事實，停止借少數民族問題干涉中國內政。使館強調，中國是統一的多民族國家，堅持各民族一律平等；各民族平等地享有管理國家事務、使用和發展本民族語言文字的權利，以及宗教信仰、保持或改革本民族風俗習慣的自由，少數民族文化遺產得到有效保護。

使館又指，中國政府根據相關法律在少數民族地區推廣國家通用語言文字，堅持各民族語言文字一律平等的原則，保障包括蒙古族在內的各民族使用和發展其語言文字的自由。內蒙古自治區早前推出政策，要求學校在新學期以漢語授教除蒙古語課外的其他科目，引起當地蒙古族人不滿並上街示威，事件引起海外關注。