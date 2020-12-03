受賄6000人民幣助孫小果獲專利減刑　前獄警判囚3年

雲南昆明黑社會組織首腦孫小果曾因強姦罪判死刑，獲多名公職人員充當保護傘減刑，經省高級人民法院去年重審後判死，今年2月伏法。最高檢網站周三（2日）公布案件細節，一名前獄警受賄6,000元（人民幣，下同，約7,190港元），幫助孫男與父母溝通，協助孫男申請國家專利獲減刑。前獄警涉徇私舞弊罪，判囚3年。

最高檢發布的起訴書顯示，前獄警周忠平在2003年12月至2012年12月期間，在孫男所在的省一監七監區工作，期間多次違規幫孫攜帶和傳遞物品。孫的父母企圖為兒子申請國家專利減刑時，要求周男將防盜窨井蓋圖紙帶入監獄，為虛假發明專利傳遞物品、發虛假證明，並轉達孫男申請專利的意願，把專利模型帶出監獄，令他獲得重大立功表現。

孫小果在周男的協助下，最終獲法院減刑2年8個月。他刑滿出獄後，周男更多次收受其禮品、禮金和宴請等。大理州洱源縣人民法院去年或對周男公開宣判，作出上述判決。起訴書另顯示，周男曾因「為賭博提供條件」，被昆明警方罰款500元（約600港元）；孫小果案件東窗事發後，周男於去年5月被警方刑事拘留，同月被檢方批捕。

據此前報道指，孫小果曾犯強姦罪、強制侮辱婦女罪、故意傷害罪、尋釁滋事罪，在1998年2月18日，被昆明市中級人民法院數罪併罰判處死刑。孫男隨後獲改判為死刑，緩期2年執行，被安排到省一監收監。直到雲南省高級人民法院去年重審後，數罪併罰而決定執行死刑。